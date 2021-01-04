تايلاند تحث على البقاء في المنزل بسبب كورونا

حث رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا اليوم الاثنين المواطنين على البقاء في منازلهم للمساعدة في احتواء أسوأ تفش لفيروس كورونا المستجد في البلاد حتى الآن وتجنب فرض إجراءات عزل عام صارمة.جاء ذلك في وقت سجلت فيه البلاد عددا قياسيا لحالات الإصابة الجديدة اليومية المؤكدة بالمرض بلغ 745.وأعلنت الحكومة أن 28 منطقة من بينها العاصمة بانكوك أصبحت مناطق مرتفعة المخاطر وطلبت من الناس العمل مع المنزل وتجنبالتجمعات والتنقلات خارج الأقاليم مع ارتفاع عدد الإصابات إثر تفش جرى رصده للمرة الأولى الشهر الماضي في سوق لبيع الأسماك قرب العاصمة.وقال رئيس الوزراء إن الحكومة على دراية بالأضرار الاقتصادية المحتملة من إجراءات الاحتواء الصارمة.وأضاف للصحفيين "لا نريد أن نفرض عزلا عاما على البلاد بأكملها لأننا نعلم ما هي العواقب وبالتالي هل يمكن للجميع عزل أنفسهم؟، وهذا يرجع لكل منا، إذا كنا لا نريد أن نلتقط العدوى، فلنلزم منازلنا 14 أو 15 يوما.. إذا فكرتم بهذه الطريقة فإن الأمور ستكون آمنة وأسهل في الرصد".وسجلت تايلاند حتى الآن 8439 إصابة إجمالية بالمرض و65 وفاة وهو من أقل المعدلات في آسيا.