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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أسبوع الحسم.. الولايات المتحدة تبدأ أيامًا تاريخية

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:51 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
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مع بداية شهر يناير الجارى، تبدأ الولايات المتحدة مرحلة جديدة تحمل في طياتها رهانات مهمة لمستقبل أمريكا، ومع إدلاء الكونجرس الجديد القسم، سيبدأ العد العكسي لتنصيب الديمقراطي جو بايدن رسميا رئيسا للولايات المتحدة.

وأدى الكونجرس الأمريكي الـ117 اليمين الدستورية أمس الأحد، مستبقا أسبوعا حاسما في واشنطن يمكن القول إنه سيشهد توازنا في القوى في مجلس الشيوخ.

وانخرط عدد من المشرعين الجمهوريين في محاولة تبدو غير مجدية لإلغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن عبر الاعتراض على نتائج التصويت في بعض الولايات.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل "القول إن المؤتمر الـ117 ينعقد في وقت مليء بالتحديات سيكون تصريحا متحفظا وتبسيطا للأمور".

أهم التفاصيل التى ستشهدها الولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل:

اليوم الإثنين، الرابع من يناير، سيكون هذا اليوم أول يوم في الكابيتول هيل بالنسبة إلى الكونجرس الـ117، وهو كونجرس يختلف عن سابقه قليلا.

واحتفظ الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب في انتخابات نوفمبر الماضي، ولكن أصبحت لهم أغلبية ضئيلة بعد تعرضهم لسلسلة من الخسائر، على الرغم من التوقعات بأنهم سيفوزون بمزيد من المقاعد.

واحتفظت نانسي بيلوسي بلقبها رئيسة لمجلس النواب بعد أن حصلت على عدد كاف من الأصوات لإعادة انتخابها في المجلس.

وفي مجلس الشيوخ، فلن يتم تحديد ميزان القوى حتى غدا الثلاثاء،على أقرب تقدير، وفقا لما ذكرته سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

الثلاثاء 5 يناير
تتجه كل الأنظار إلى ولاية جورجيا، حيث ستقرر الجولة الثانية من الانتخابات أي حزب سيفوز بالأكثرية في مجلس الشيوخ.

وفى حالة احتفظ أي من الجمهوريين الحاليين، كيلي لوفلر وديفيد بيرديو، بمقعديهما، فسيحتفظ الحزب بسيطرة الأغلبية في المجلس.

ولكن فى حال فاز المنافسان الديمقراطيان جون أوسوف ورافائيل وارنوك، فإن الديمقراطيين سيحصلون على السيطرة على مجلس الشيوخ بفضل تصويت نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس.

الأربعاء 6 يناير
سيبدأ الكونجرس الفرز الرسمي لأصوات المجمع الانتخابي.

وقالت بيلوسي في رسالة إلى الديمقراطيين تحسبا لاجتماع المجلسين لفرز أصوات الهيئة الانتخابية "الأربعاء، 6 يناير، يوم مليء بالمعاني".

وأعلن 12 عضوا من مجلس الشيوخ وقرابة 140 نائبا نيتهم التصويت ضد فرز أصوات المجمع الانتخابي لصالح بايدن، وذلك بسبب مزاعم أدلوا بها بوجود تزوير خلال الانتخابات.

الخميس 7 يناير
قد لا تنتهي المشاورات بشأن نتائج المجمع الانتخابي قبل صباح السابع من يناير، إذ على الكونجرس أن ينظر في كل معارضة تقدمها أي من الولايات قبل التصويت على الحصيلة الأخيرة.

وتتجه القراءات إلى التأكيد على التصديق على فوز بايدن.

ومن المتوقع أن يؤدي بايدن اليمين الدستورية ظهرا في 20 يناير بحسب التوقيت الشرقي ويبدأ رسميا فترة ولايته كرئيس للولايات المتحدة.

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