أسماء 66 قرية ضمن المبادرة الرئاسية «حياه كريمة» ببني سويف

تنشر "الدستور" أسماء 66 قرية بمركزي ببا وناصر ببني سويف ضمن المشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال التطوير شامل للخدمات والمرافق بتلك القرى.وتشمل القرى التي تم ترشيحها ضمن المبادرة 66 قرية في هذه المرحلة بواقع 20 قرية بناصر وهي (اشمنت، البرج الحرجة،الحمام، الرياض الزيتون المنصورة،بني خليفة،بني عدي،بهبشين، أبو صالح دلاص دنديل، طحا بوش، غيط البحاى،كفر الجزيرة،أبو خلاد منشأة الشركة،منشأة هديب، غيط البحاري طنسا الملق).و46 قرية بمركز ببا (أبوشريان،البرانقة،البكرية،الجزيرة الشرقية،السلطاني،الضباعنة،جزيرة الفقاعي،الملاحية القبلية،الملاحية البحرية،ام الجنازير،الشهيد حسن علام (كوم الصعايدة)، بني أحمد،بني خليل،بني عقبة،بني عوض،بني قاسم،بني ماضي،بني محمد الشرقية،بني مؤمنة،بني هاشم،جبل النور،جزيرة الفقاعى.كما تشمل القرى جزيرة ببا،رزقة المشارقة،زاوية الناوية سدس الأمراء،صفط راشين،طحا البيشة،طرشوب،طنسا بني مالو،طوه،غياطة الشرقية والغربية،فزارة،قمبش الحمراء،كفر جمعة،كفر منصور، كفر ناصر، منشأة أبو دخان منية الجيد، منيل موسى،نزلة الزاوية،نزلة الشريف، نزلة علي كيلاني، هربشنت، هليه).