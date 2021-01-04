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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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بعد تحذير الأرصاد من الشبورة .. نصائح للقيادة أثناء الشبورة

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:25 م
الشبورة
الشبورة
هويدا سعيد
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ننشر نصائح للقيادة أثناء الشبورة فبعد تحذير هيئة الأرصاد السائقين، بضرورة توخي الحذر بسبب الشبورة المائية الكثيفة على عدد من المناطق، التي تصل إلى حد "الضباب" الحاجب للرؤية، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

نصائح للقيادة أثناء الشبورة 

ولمزيد من الحذر، يجب على الذين يقودون سياراتهم في الأحوال الجوية السيئة تفادي هذه الأخطاء:

الأضواء المنخفضة:
يجب عند القيادة في الشبورة أن تستخدم الضوء المنخفض في السيارة وعدم استخدام الضوء العالي حيث أن الأضواء العالية ستنعكس من العوارض الجانبية.

ترك مسافة الأمان:
يجب أن يكون هناك مسافة كبيرة بينك وبين السيارة التي أمامك حتى لا تصطدم في في السيارة التي أمامك، ويجب ترك مسافة بين سيارتك والسيارة الأخرى تقدر بـ 5 دقائق.

التوقف بجانبي الطريق:
يفضل ترك في حالة الشبورة الكثيفة الوقوف بجانب الطرق لتجنب الخطر، مع وضع المثلث العاكس على بعد 5 أمتار من السيارة لإنذار القادم.

عدم النزول من السيارة
يجب عدم ترك السيارة لتفادي حدوث تصادم مع بعض السيارات.

عدم تخطي المركبات:
يجب الإلتزام وعدم تخطي السيارات التي أمامك وذلك لخطورته على حياتك.

الالتزام بالخط الأبيض:
يجب الإلتزام أثناء الشبورة بالعلامات الدالة على الطريق مثل الخط الأبيض وعدم الخروج عنه.

الالتزام بالسرعة:
يجب الالتزام بالسرعة المحددة وعدم السير بسرعة كبيرة لتجنب الحوادث.

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