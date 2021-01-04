«التعاون الاقتصادي» تُحذر حكومات العالم من التسرع في خفض الإنفاق

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حكومات العالم، من التفكير في خفض الإنفاق العام، بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.وقالت لورانس بون، كبيرة خبراء الاقتصاد في المنظمة، إن التأثير الاقتصادي للجائحة يجب أن يشجع الحكومات على مواصلة استخدام السياسة المالية مثل زيادة الإنفاق العام وخفض الضرائب لمساعدة الاقتصادات على التعافي.وحذرت بون في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية من أن تطبيق إجراءات جديدة للتقشف ستهدد بإثارة غضب شعبي ضد التقشف أو زيادة الضرائب إذا أرادت الحكومات العودة بمعدل العجز في الميزانية ومعدل الدين العام بسرعة إلى مستويات ما قبل الجائحة.ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن بون القول، إنه على دول العالم التخلص من فكرة وجود مجموعة قواعد مالية تصلح للجميع للعودة إلى معدلات الدين المستهدفة، مضيفة أن «أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة طويلة بما يكفي لكي نتمكن من التفكير في الخطوة التالية بالنسبة للسياسة المالية».