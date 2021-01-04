عاطل قتل مسنة وسرق ذهبها بروض الفرج.. تجديد حبس

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأثنين، تجديد حبس عاطل متهم بقتل مسنة، تبلغ من العمر 90 سنة، أثناء سرقتها، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهم خطط لسرقة المجني عليها كونها تعيش بمفردها وتسلل لمنزلها، وأثناء سرقتها شعرت به فقرر التخلص منها حتى لا ينفضح أمره وفر هاربا، وتبين أن المتهم جار المجني عليها، وتبين من معاينة النيابة مسرح الجريمة وجود بعثرة بمحتويات الشقة.و تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة روض الفرج يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على مسنة مقتولة داخل شقتها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا تسلل إلى داخل الشقة لسرقتها، وعند تواجده داخل الشقة شعرت به فاستل سلاحًا وسدد لها 8 طعنات متفرقة لتسقط على الأرض مفارقة الحياة، وقتل المجني عليها خوفًا من افتضاح أمره، وسرق مشغولاتها الذهبية ومبالغ مالية وفر هاربًا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.