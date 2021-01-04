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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم شمال سيناء: تفعيل صفحات المدارس الإلكترونية لدعم التعليم عن بعد

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:47 ص
جريدة الدستور
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وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء حمزة رضوان، بتفعيل صفحات المدارس الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي؛ لدعم التعلم عن بعد ومراجعة المواد الدراسية.

وقال وكيل الوزارة في بيان اليوم الإثنين، إنه تم منح جميع العاملين بالتربية والتعليم يومين راحة أسبوعيًا بالتناوب، على ألا تقل نسبة حضور العاملين يوميًا عن 50% من إجمالي العاملين في كافة التخصصات وذلك بعد قرارات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بتأجيل جميع الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام.

ووجه مديري المدارس بوضع الخطط والتنسيق مع أخصائي التطوير ومسؤول المنصة والمتخصصين؛ لتفعيل صفحات المدارس الإلكترونية لدعم التعلم عن بعد، بالإضافة إلى تكليف الموجهين بمتابعة تنفيذ الشرح والمراجعات، والتأكيد على ذلك بتقارير متابعة دورية.

وشدد رضوان على عدم دخول العاملين أو المواطنين لأية جهة تعليمية إلا بعد ارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

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