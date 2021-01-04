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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«أطفال أسيوط» تدخل 2021 بدون قوائم انتظار

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:46 ص
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن نجاح مستشفى الأطفال الجامعى في دخول العام الجديد بدون قوائم انتظار لعمليات الأطفال، مع تحقيق أعلى نسب للشفاء والعلاج، حيث استقبلت المستشفى 8981 حالة برغم من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وبلغ إجمالي حالات الكشف بالعيادات 31242، وإجمالي العمليات 1142، وهو ما يعد إنجازًا كبير لحرص إدارة المستشفى على تقديم خدماتها رغم جائحة كورونا.

وفي الإطار ذاته، أوضح الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن عام 2020 قد شهد افتتاح مركز "جراحات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق" بمستشفى الأطفال الجامعي، والذي يعد مقرًا لمؤسسة "عملية الابتسامة" والذي يعد واحدًا من أكبر الإنجازات الطبية بالمستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية بوجه عام ومستشفيات أسيوط الجامعية ومستشفى الأطفال الجامعي على وجه الخصوص، حيث من المقرر أن يكون لهذا المركز إسهامًا كبيرًا في إعادة البسمة والأمل للعديد من الأطفال على مستوى الجمهورية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد الشاذلى مدير المؤسسة بمصر وشمال أفريقيا.

ومن جهته، أشار الدكتور عماد الدالي مدير المستشفى أن هذا الحصاد يأتي ترجمة لما توليه إدارة الجامعة من دعم للمستشفى ولكوادرها الطبية، والتي نجحت بالفعل خلال عام 2020 فى القضاء على قوائم الانتظار بعمليات جراحة الأطفال، وكلك القضاء على قوائم الانتطار بمناظير الجهاز الهضمى والكبد، وزيادة الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة للأطفال بنسبة 20%، هذا إلى جانب افتتاح عناية متوسطة بوحدة القناة الهضمية والكبد بسعة 8 أسرة، وافتتاح عناية متوسطة باستقبال الأطفال بسعة 12 سريرا، والبدأ في التجديد النصفي للقسم الخاص ووحدة الأطفال المبتسرين، والبدأ في افتتاح وحدة جراحة المخ والأعصاب للأطفال ليبدأ العمل 6 يناير الجاري‬.

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