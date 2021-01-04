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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طوارئ في بني سويف لتطوير القرى المستحقة ضمن مبادرة الرئيس

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:46 ص
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا؛ لمناقشة الترتيبات اللازمة وخطة العمل وتشكيل اللجان المختصة فيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بعد إدراج قرى مركزي ببا وناصر، ضمن المشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل للخدمات والمرافق بتلك القرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،ومحمد جبر معاون المحافظ، والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية المعنيين ووكلاء الوزارات، ومديري عموم المديريات المعنية، ورؤساء وممثلي المرافق العامة، والمكتب الفني بديوان عام المحافظة.

وشدد المحافظ، على أن يكون الجهاز التنفيذي بالمحافظة على أهبة الاستعدادويعمل بكل طاقته لإنجاز المبادرة التي تشمل 66 قرية بتوابعها في المرحلة الأولى بمركزي ببا وناصر، ويمثل ذلك نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات بتلك القرى، وتعد خطوة هامة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يولي القرى والمواطن البسيط اهتماما كبيرا، ودائم التوجيه بحشد كافة الجهود لتحسين مستوى معيشة المواطن القروي

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسته وإشراف نائبه الدكتور عاصم سلامة، ومتابعة معاونه محمد جبر، والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، وتضم رؤساء المدن القطاعات والإدارات المعنية لتشمل الإشراف على لجنة التخطيط المحلية، على أن تجتمع أسبوعيا لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ حسب البرنامج الزمني المتفق عليه ومناقشة الإجراءات المنفذة حيال تذليل المعوقات، على أن تعرض نتائج الاجتماعات الأسبوعية على المحافظ بشكل دائم، مع المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية على أرض الواقع وعدم الإعتماد فقط على التقارير المكتبية.

وكلف محافظ بني سويف رؤساء المدن والقطاعات المعنين بإعداد خطة عمل شاملة المشروعات المطلوبة، ومتطلبات ومعوقات التنفيذ المحتملة ومراحل التنفيذ والمقايسات التقديرية والجدول والخط الزمني للأعمال، مع وضع كافة التفاصيل التي يمكن الاستعانة بها عند البدء وأثناء التنفيذ، على أن يتم تسليم الخطة الأسبوع القادم في اجتماع تنفيذي المبادرة بعد مناقشتها ليتم اعتمادها ورفعها للإدارة المركزية للمبادرة الرئاسية.

وأشار إلى أن المبادرة تشمل كافة مناحي حياة المواطن وكل الخدمات التي يتعامل معها بشكل يومي وأساسي، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ الصرف الصحي في 53 قرية وتوابعها بتكلفة تتجاوز 4 مليار جنيه لتصبح قرى ببا وناصر مخدومة بنسبة 100% بخدمة الصرف الصحي، حيث أن المخدوم بالصرف الصحي 13 قرية من الـ 66 قرية المدرجة ضمن المبادرة، كما تشمل المبادرة أعمال رصف للطرق، بجانب تدعيم الإنارة بالقرى وأعمال كهرباء، فضلًا عن تدعيم الوحدات الصحية ومراكز الشباب والمدارس وأعمال تغطية الترع وتنفيذ كباري، وغيرها من المشروعات الخدمية.

وأوضح أن التطوير المزمع تنفيذه بتلك القرى يرتكز على 3 محاور رئيسية، بحيث يتضمن المحور الأول تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف، الكهرباء، الطرق والمواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، فيما يشمل المحور الثاني تحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة من مدارس مناسبة تستوعب الطلاب والتلاميذ بتلك القرى والقضاء على الكثافات داخل الفصول، وتطوير مستوى الخدمات الصحية بالقرى وتطوير مراكز الشباب وإتاحة الفرصة لممارسة الرياضة.

بينما يركز المحور الثالث على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية

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