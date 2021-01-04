1760 إصابة بفيروس كورونا في اليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الاثنين، تسجيل 1760 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19-" خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان ان الحصيلة الاجمالية للوفيات بلغت 3646 وفاة فيما ارتفعت الإصابات إلى 246971 إصابة بالفيروس التاجي.وأوضحت أن الحصيلة الاجمالية لا تشمل الوفيات والاصابات التي سجلت على متن سفينة (دياموند برينسيس) السياحية التي خضعت للحجر الصحي قرب طوكيو في فبراير الماضي.