بيان برلماني عاجل بشأن نقص الأكسجين في المستشفيات

تقدم النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والصناعة والتجارة بشأن نقص اسطوانات الأكسجين الطبي في العديد من المستشفيات بمختلف محافظات الجمهورية.وأكد السادات، في بيانه، أن هذه المسألة أدت إلى كثير من حالات الوفاة بسبب نقص الاسطوانات والأكسجين الطبي نفسه، بما يعد مآساة كبرى في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا ومعاناة المصابين من نقص نسبة الأكسجين في الدم أو ضيق التنفس.وأكد السادات أن ذلك يتطلب سرعة النظر في هذ الموضوع والتحرك والتنسيق بين الجهات المعنية لإيجاد حلول عاجلة وعدم تكرارها نظرا لوجود شكاوى كثيرة عاجلة واستغاثات من المواطنين خوفا على حياة ذويهم حتى نحافظ على أرواح المصريين.