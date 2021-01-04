استمرار الإزالات في المهد بنطاق المنوفية وتنفيذ 11 حالة فورية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف حملة إزالات مكبرة بنطاق المدينة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتبين وجود أعمال بناء بالدور الخامس والسادس بأحد الأبراج بالمخالفة لقرار الحظر، وتم التحفظ على مواد البناء وصاحب البرج وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين حفاظا على هيبة الدولة.كما تلاحظ أثناء الحملة وجود أعمال بناء سور على قطعة أرض فضاء، وتم تنفيذ الإزالة الفورية للسور واتخاذ الإجراءات الفورية حيال صاحب الأرض، فضلا عن تنفيذ إزالة فورية بقرية بلمشط بمساحة 125م عبارة عن تشوينات بالطوب الأبيض، وجارى المتابعة الدورية لرصد أى حالة تعدى بالبناء المخالف والعشوائي حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.واستمرارًا لتنفيذ الإزالات الفورية في المهد، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم وبالتنسيق مع حماية الأراضي والأجهزة الامنية بتنفيذ ازالة فورية لحالتي تعدى بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية شنوان على مساحة 260م2، كما تم تنفيذ إزالة أخرى لحالتي تعدى بناحية الماي بمساحة اجمالية 324م2 عبارة عن عشة بوص وحطب وطوب أحمر وطين، فضلا عن تنفيذ إزالة فورية لـ (4) حالات تعدى بناحية سرسنا بالشهداء بمساحة إجمالية 495 مترا.ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكدًا أنه لا تهاون في حق الدولة.