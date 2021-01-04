روسيا: سوق الغاز العالمية تحطم الأرقام القياسية للأسعار

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الاثنين، أن سوق الغاز العالمية قد تعافت حاليا بالكامل تقريبا، بل وأخذت تسجل أرقاما قياسية في مجال الأسعار.وقال نوفاك في تصريحات أوردتها وسائل إعلام روسية اليوم، تعافت سوق الغاز تقريبا بالكامل، بل وتم حتى تسجيل بعض الأرقام القياسية في الأسعار، خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفي أوروبا - ما يقرب من 220 دولارا لكل ألف متر مكعب".وتابع: "وفي نهاية العام، شهدنا زيادة كبيرة في استهلاك الغاز"مشيرا إلى أنه تم تقدير انخفاض الطلب على الغاز في جميع أنحاء العالم، بسبب وباء فيروس كورونا في عام 2020، بنحو 3٪.