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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الطوفان» آخر أجزاء ملحمة «الهيبة» لتيم حسن

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:44 ص
تيم حسن
تيم حسن
دعاء عبد المقصود
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استقرت الشركة المنتجة لمسلسل "الهيبة" على اسم الجزء الخامس والأخير من العمل ليحمل الجزء الجديد اسم "الهيبة-الطوفان" وتعتمد أحداثه على قيام شيخ الجبل والذي يقوم بدوره تيم حسن بالانتقام من كل اعدائه.

ويستعد الفنان تيم حسن لتصوير أحداث الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة فى الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري.

وتعكف ورشة الكتاب على كتابة سيناريو العمل حيث تم تسليم الخمس عشر حلقات الأولى من المسلسل للجهة المنتجة ومنحت الشركة كتاب المسلسل مهلة شهر للانتهاء من كتابة السيناريو وجارى تحديد أبطال الجزء الخامس وإنهاء تعاقداتهم ليكون العمل جاهزا للعرض فى موسم رمضان 2021.

وبدأت عدد من القنوات الفضائية في عرض الجزء الرابع من مسلسل" الهيبة-الرد"، منذ فترة، بعد سلسلة من التأجيلات منذ موسم رمضان الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

مسلسل"الهيبة الرد 4" من بطولة تيم حسن، ديمة قندلف، عادل كرم، منى واصف، أويس مخللاتي، روزينا لاذقاني، وإخراج: سامر البرقاوي، وتأليف: فؤاد حميرة.

وتدور الأحداث حول عودة جبل إلى حياته بعد محاولة اغتياله، وفقده لزوجته وابنه، محاولا الكشف عن الجناة، وتتصاعد الأحداث عندما يكتشف أشياء لا يُحمد عقباها.

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