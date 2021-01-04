482 وفاة و23351 إصابة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الروسية اليوم الاثنين، تسجيل 482 حالة وفاة بالاضافة الى 23351 اصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن الحصيلة الاجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات الى 58988 وفاة و3260138 إصابة بالفيروس التاجي.وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 21154 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 2640036.