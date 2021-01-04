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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير النفط الكويتي يشارك في اجتماعات «أوبك +» غدًا

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:42 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يشارك وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور محمد الفارس في الاجتماع الـ 25 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج والاجتماع الوزاري ال13 لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة من خارجها (أوبك+) والمقرر عقدهما اليوم الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال الوزير الفارس قبيل مشاركته في الاجتماع وفق بيان صحفي صادر عن وزارة النفط ان دولة الكويت تؤيد القرارات التي من شأنها المحافظة على استقرار أسواق النفط خاصة في ظل التداعيات السلبية بسبب جائحة كورونا.

وأكد أن (أوبك +) أثبتت دورها الريادي في الحفاظ على استقرار أسواق النفط في سبيل ضمان المصلحة المشتركة للدول المستهلكة والدول المنتجة للنفط وتشجيع استمرار الثقة لدى المستثمرين في الصناعة النفطية.

وذكر أنه مع ضرورة الحذر من انعكاسات الموجة الثانية من الجائحة على الوضع العام إلا أنه مع بدء توزيع لقاح كورونا في العديد من دول العالم فإنه من المتوقع تعافي الطلب على النفط تدريجيا وخاصة خلال النصف الثاني من عام 2021 وهو الأمر الذي يفتح آفاقا بأن الأضرار التي ألحقتها الجائحة بالاقتصاد العالمي يمكن تجاوزها بعد انحسار موجة كورونا ونمو الطلب على النفط والمشتقات البترولية.

ويضم وفد الكويت إلى الاجتماعيين اضافة الى الوزير الفارس كلا من محافظ دولة الكويت لدى (أوبك) هيثم الغيص والممثل الوطني لدولة الكويت لدى (أوبك) محمد الشطي.

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