وزير الخارجية السعودي يفوز بجائزة «الاعتدال»

أعلن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم الإثنين، فوز وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير بـ "جائزة الاعتدال" لعام 2020 في دورتها الرابعة.يذكر أن هذه الجائزة، كانت من أفكار الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز ورؤيته في بناء الإنسان والمكان وتحقيق الإنجاز والتميز والإبداع فيهما، ونظريته التي عنوانها "لا للتطرف لا للتكفير، لا للتغريب، نعم للاعتدال في الفكر والسياسة، والاقتصاد والثقافة، إنه الدين والحياة، إنه الإسلام والحضارة، إنه منهج الاعتدال السعودي".