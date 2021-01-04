وزير الصحة الفرنسي يعقد اجتماعا مع رؤساء الوكالات الصحية الإقليمية

عقد وزير الصحة الفرنسي "أوليفييه فيران" اجتماعا مع رؤساء الوكالات الصحية الإقليمية المختلفة في فرنسا؛ وذلك عقب الانتقادات التي تعرضت لها السلطة التنفيذية في البلاد بسبب بطء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وذكرت قناة (بي إف إم) الإخبارية الفرنسية اليوم الاثنين أن الاجتماع تناول إجراء التعديلات الأخيرة على جدول التطعيم في الأقاليم المختلفة في فرنسا، موضحة أنه بحلول نصف شهر يناير الجاري، ستتلقى 300 دار رعاية ومؤسسة رعاية طويلة الأمد اللقاحات، وسيتم بعد ذلك التوسع التدريجي؛ ليشمل 10 آلاف دار رعاية في فرنسا.وكان "فيران" قد أعلن الأسبوع الماضي أن التطعيم سيكون مفتوحا اعتبارا من اليوم الاثنين لمقدمي الرعاية الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما، بما يمثل نحو 2ر1 مليون شخص يعملون في المستشفيات أو في طب المدن.يشار إلى أن المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد كوفيد- 19 في فرنسا بدأت يوم الأحد 27 ديسمبر الماضي في "اثنين أو ثلاثة" دور للمسنين؛ على أن تشمل "بضع عشرات من النزلاء، وذلك وفق لما أعلنه وزير الصحة أوليفييه فيران يوم الثلاثاء الماضى.