1.11 مليار دولار في 5 أشهر.. ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، اليوم الإثنين، ارتفاع صادرات القطاع خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة المالية 20202021 بنسبه 6٪ مسجلة 1.11 مليار دولار، مقابل 1.05 مليار دولار في نفس الفترة العام المالي المنقضي 20192020.وقال المجلس، في بيان، إن صادرات الصناعات الهندسية شهدت ارتفاعًا في شهر نوفمبرعام 2020 مسجلة 229.6 مليون دولا مقارنة بـ 187.3 مليون دولار في نفس الشهر بالعام الماضي، وهو ما يؤكد رؤية المجلس للتحرك بالصادرات نحو الصعود خلال الفترة المقبلة.وبشأن القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها، كشف المجلس التصديري، أن مكونات السيارات ارتفعت بنسبة 18%، والكابلات بنسبة 21%، والأجهزة المنزلية بنسبة 21%، ووسائل النقل بنسبة 72%.وعن أبرز الدول التى استقبلت صادرات الصناعات الهندسية المصرية، أعلن المجلس، أن الدول التى زادت الصادرات الهندسية لها، في أوروبا «المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا»، وفي آسيا «السعودية، العراق، الكويت»، وفي إفريقيا «الجزائر، المغرب، السودان، كينيا».من جانبه، قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن المجلس لدية رؤية واضحة للنهوض بصادرات القطاع خلال الفترة القادمة، عبر خطط سنوية للقطاعات التصديرية في الصناعات الهندسية، والاعتماد بصورة أكبر على القطاعات التى لها ميزة نسبية، وكذلك الأسواق غير التقليدية، مشيرًا إلى أنه يجرى العمل على فتح أسواق جديدة من خلال اتصالات على عدد من المستويات، والعمل على التواصل مع المشترين الدوليين والمستوردين.وأضاف «الصياد»، أن هناك تواصل دائم مع وزارة التجارة والصناعة لتحقيق استراتيجية النهوض بالصادرات، وكذلك معرفة كافة تفاصيل برنامج دعم المساندة التصديرية الجديد المتوقع بدء تنفيذه قريبا والذى سيشمل وضع رؤية ومقترحات المصدرين فى الإجراءات الجديدة لدعم وزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.بدورها، أكدت مي حلمي، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى، أن المجلس يعمل على خطة لإدخال مصدرين جدد إلى سوق التصدير كأحد آليات العمل، والترويج بصورة أكبر للمنتجات المصرية المصدرة، فيما يعمل المجلس على دراسات عن احتياجات الأسواق الخارجية وإتاحتها للأعضاء؛ ليتمكن المصدر من معرفة ما تحتاجه السوق الخارجية.