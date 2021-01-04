أحداث مسلسل ضربة معلم الحلقة 31

أبطال ومواعيد عرض مسلسل ضربة معلم









نرصد خلال هذا التقرير أحداثالحلقة 31 بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقات خلال الأيام الماضية واشتعالها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الصراعات الكبيرة بين الأبطال والخيوط الدرامية المختلفة.كشفت أحداث مسلسل ضربة معلم الحلقة 31 الكثير من الأحداث المتسارعة، حيث بدأت بالمعاملة غير اللائقة من جانب ورد التي تقدم دورها الفنانة مي سليم مع تباهي التي تقدم دورها الفنانة رانيا فريد شوقي في عزاء والدها المعلم عمران وهو ما يجعل كل الموجودين غير راضين عن ما قامت به في العزاء ويحاول زوجها معاتبتها عن ما قامت به، يخطط عمر بصحبة ليلى لابتزاز رودي للاستيلاء على أموالها وأموال ويخططان لاستكمال الخطة المحكمة لاستنزافها ماليا.ويحاول منصور الذي يجسده الفنان الشاب محمد عز استدراج جابر الذي يقدمه الفنان محمد رجب من أجل الاتفاق على عمل جديد خارج مؤسسة والدة المعلم شردي ولكن جابر يصدر له ردا مغايرا عن ما يريده، تدخل سلمى في محاولات من أجل الوقيعة بجابر زوج والدتها أكثر من مرة وفي المرة الأخيرة ينهرها ولكن تدخل تباهي الغرفة عليهما في صدمة منها كما لو أنها رأتهما في وضع مريب بعد أن تحسنت علاقة جابر وتباهي خلال الفترة الماضية وخروجهما معا في مناسبات عديدة.مسلسل ضربة معلم من بطولة الفنان محمد رجب ورانيا فريد شوقي ومي سليم وإنعام سالوسة ورياض الخولي ومحمد عز ومحمد نجاتي، وهاجر أحمد، والفنان محسن منصور، والفنانة سلوى عثمان، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ويتبقى ايام قليلة لانتهاء طاقم العمل من تصوير المسلسل الجديد الذي يعرض حاليا على يعرض على قناة cbc 3 مرات يوميًا الأولى في تمام الثامنة مساء، كما ويعاد مرتين خلال اليوم التالي، ويعرض على cbc drama في الساعة 11 مساءً، ويعاد مرتين في اليوم التالي.قد يهمك أيضا: