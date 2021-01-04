سلطان عمان يغيب عن قمة التعاون الخليجي

أعلنت وكالة الأنباء العمانية منذ قليل، أنه نيابة عن السلطان هيثم بن طارق، يغادر البلاد غدًا، فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد السلطنة في مؤتمر القمة الخليجية الـ41.وكانت مصادر دبلوماسية خليجية رفيعة المستوى قد كشفت لوكالة الأنباء الألمانية، أن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني سيرأس وفد بلاده إلى قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ 41 المقرر عقدها غدا في السعودية نيابة عن السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الذي تولى مقاليد الحكم في بلاده في 11 يناير العام الماضي.يأتي هذا فيما قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الجحرف، إن قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين سيجتمعون في المملكة العربية السعودية غدا الثلاثاء، في قمة التعاون سيعملون على تعزيز التكامل مع تعافي المنطقة من جائحة فيروس كورونا.وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وجّه رسائل ودية إلى أطراف الأزمة الخليجية، إذ قادت الكويت خلال الشهور الماضية الجهود من أجل إتمام المصالحة بين قطر والرباعي.