التضخم في تركيا يرتفع إلى 14.6% فى ديسمبر

كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين، أن معدل التضخم ارتفع أكثر مما هو متوقع إلى 14.6 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر ليستمر الضغط على البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية.وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يزيد التضخم 14.2 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 14 بالمئة في نوفمبر بينما يسجل المعدل الشهري صعودا 0.9 بالمئة.وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 2.36 بالمئة في ديسمبر على أساس شهري و25.15 بالمئة سنويا.