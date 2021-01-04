تفريغ 890 طن رخام وتداول 30 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة "MAJD.B" والتي ترفع علم تنزانيا ويبلغ طولها 80 مترا والغاطس 6 أمتار لتفريغ 890 طن رخام بالميناء.وأوضح الميناء، أن إجمالي حركة السفن اليوم 30 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن، وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.