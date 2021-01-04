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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تذبذب في مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:37 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
وكالات
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شهدت مؤشرات بورصة الكويت حالة من التذبذوب مابين الإنخفاض والإرتفاع، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.41% خاسرًا 22.80 نقطة ليصل إلى مستوى 5522.75 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.62% خاسرًا 36.23 نقطة ليصل إلى مستوى 6014.58 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09% رابحًا 4.12 نقطة ليصل إلى مستوى 4640.47 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.12% رابحًا 5.43 نقطة ليصل إلى مستوى 4557.88 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 161 مليون سهم بقيمة 18.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5394 صفقة، وهبطت 8 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.45%، يليه قطاع المنافع بنسبة 1.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.93%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.64%، 0.62%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.60%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.43%.

ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.80%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.34%، ثم قطاع النفط والغاز بنبسة 0.30%، ثم قطاعي الاتصالات والصناعة بنسبة 0.07%، 0.05%، على التوالي.

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