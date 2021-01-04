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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل «قصر النيل»

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:36 ص
دينا الشربيني
دينا الشربيني
دعاء عبد المقصود
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تستعد الفنانة دينا الشربيني لتصوير أولى مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد "قصر النيل " منتصف شهر يناير الجاري.

وتعاقدت الشركة المنتجة للمسلسل مع عدد كبير من النجوم للمشاركة في بطولة المسلسل، وهم ريهام عبد الغفور، صبرى فواز، عمر السعيد، ناردين فرج، نبيل عيسى، ومحمد حاتم، صلاح عبد الله، والبزاوى، محمد محمود عبد العزيز، أحمد مجدى، وجارى مفاوضة الفنان الكبير صلاح عبد الله للمشاركة في البطولة بدور والد دينا الشربيني في الاحداث.

في سياق متصل أوشك المخرج خالد مرعى على الانتهاء من معاينة أماكن تصوير.

و المسلسل تعتمد قصته على حقبة زمينة وتحديدًا في الستينات داخل قصر كبير.

يذكر أن دينا الشربينى شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.

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