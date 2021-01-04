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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: مبادرة «المتعثرين» تعيد إحياء المشروعات الصغيرة

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:33 ص
النائب محمد زكريا
النائب محمد زكريا محي الدين
عائشة حسن
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أشاد النائب محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس للنواب، بقرار البنك المركزي، الخاص بمد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين حتى 30 يونيو المقبل، وتشمل الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوى المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه في نهاية سبتمبر 2019 بدون العوائد المهمشة.

وقال «محي الدين»، في بيان اليوم الإثنين، إن «الدولة المصرية تحرص بشكل مستمر على للوقوف بجانب كافة المستثمرين؛ لتخفيف العبء عن كاهلهم خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد الآن، من مواجهة فيروس كورونا القاتل، والتي تسبب بشكل كبير في ركود الاقتصاد العالمي».
 
وأكد أن «هذه المبادرة تعيد إحياء المشروعات الصغيرة  التي أصابها التعثر، وجذب الاستثمار وذلك  بعودتها للدخول في دائرة النشاط الاقتصادي، فضلًا عن أنها تعزز المراكز المالية للبنوك، حيث تعمل على تنظيف محافظها أولًا بأول وبأقل الأضرار».

وطالب البرلماني، التنسيق بين البنوك والمستثمرين المتعثرين، خاصة أن الظروف التي مرت بها مصر، كما أنه لا بُد من العمل على تشغيل الاستثمارات المعطلة؛ لبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالعمالة نتيجة تعثر تلك الشركات خلال السنوات الماضية وحتى هذه اللحظة.

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