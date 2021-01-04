رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

كيف يؤثر فيروس كورونا 2021 ضحاياه؟

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:50 م
كورونا
كورونا
سلمي بدر
طباعة
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرًا عن الأمراض التي يتركها وباء فيروس كورونا المستجد للمرضى المتعافين به خاصة تلك الأمراض التي تهاجم جهاز المناعة وقد تؤدي إلى زيادة أو انخفاض في نشاط جهاز المناعة، وتجعل الجسم يهاجم أنسجته ويدمرها.

فيروس كورونا 2021

وتقلل أمراض المناعة الذاتية أو أمراض نقص المناعة من قدرة الجسم على محاربة البكتيريا والفيروسات، مما يسبب التعرّض للعدوى بفيروس كورونا المستجد أكثر من مرة، فضلًا عن الأمراض التي يتركها للمتعافين منه.

- التهاب المفاصل الروماتويدي:
ينتج الجهاز المناعي أجسام مضادّة تلتصق ببطانات المفاصل، ثم تهاجم خلايا الجهاز المناعي المفاصل، وتسبب الالتهابات والتورمات والألم ويسبب تدريجيًا تلف دائم في المفاصل، ويمكن أن يشمل علاجه العديد من الأدوية أو الحقن التي تقلل من فرط نشاط الجهاز المناعي.

- الذئبة الحمراء:
يتعرض الأشخاص المصابون بمرض الذئبة إلى أجسام مضادة للمناعة الذاتية، يمكن أن تلتصق بالأنسجة في جميع أنحاء الجسم، وتتأثر بها المفاصل والرئتين وخلايا الدم والأعصاب والكليتين والكبد.

- مرض التهاب الأمعاء:
يهاجم الجهاز المناعي بطانة الأمعاء، ويسبب نوبات كثيرة من الإسهال ونزيف المستقيم وحركات الأمعاء المستعجلة وآلام البطن والحمى وفقدان كبير في الوزن ويمكن للأدوية المثبطة للمناعة علاجه.

- التصلب اللويحي:
يهاجم الجهاز المناعي الخلايا العصبية، ويسبب أعراض تشمل الألم، العمى، الضعف العام وتشنجات العضلات.

- مرض السكري:
تهاجم الأجسام المضادّة للجهاز المناعي الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس وتدمرها، وبعد التشخيص، يحتاج الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الأول إلى حقن الأنسولين للبقاء على قيد الحياة.

متلازمة غيلان باريه
يهاجم الجهاز المناعي الأعصاب التي تتحكم في العضلات بالساقين، وأحيانًا الذراعين والجزء العلوي من الجسم، فيُضعفها، والعلاج لهذه الحالة يكون بترشيح الدم وفصل البلازما.

التهاب الغدة الدرقية:
تهاجم الأجسام المضادّة التي ينتجها الجهاز المناعي الغدة الدرقية، وتدمر ببطء الخلايا التي تنتج هرمون الغدة الدرقية، وتتطور المستويات المنخفضة من هرمون الغدة الدرقية عادة على مدى أشهر إلى سنوات.

وتشمل الأعراض التعب و الإمساك وزيادة الوزن والاكتئاب وجفاف الجلد والحساسية الجلدية بسبب البرد وجحوظ العين او نقصان حاد في الوزن.

قد يهمك أيضا..

المتعافون من كورونا لـ«الدستور»: «نشعر بأعراض غريبة»




موضوعات متعلقة

«الوزراء» ينفي إلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2021

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

ماذا حدث في الحسينية وزفتى؟.. الحكومة تكشف عن التفاصيل وعدد الوفيات

معيط لسفير إيطاليا: «الإصلاح الاقتصادي» ساعدنا في احتواء تداعيات كورونا

الصور

image description

26 عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يحصدون جوائز تقديرية وتشجيعية

image description

«أطفال أسيوط» تدخل 2021 بدون قوائم انتظار

image description

ضبط 15 طن دقيق مدعم قبل تهريبه في دمياط

image description

إقبال للتصويت في انتخابات برلمان شباب دمياط

image description

غلق مطعمين مخالفين بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

الإفتاء: تغريم مخالفي إجراءات مواجهة كورونا أمر جائز شرعًا

«الوزراء» ينفي إلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2021

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

هونج كونج ترجئ إعادة فتح المدارس لمواجهة كورونا

كرواتيا تتعرض لثاني أقوى زلزال خلال أسبوع

أيام زمان

صدور ديوان «بخفة فيل» للشاعرة بسنت عبداللاه

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

60 عاما على رحيل ألبير كامو.. فيلسوف العدمية وأديب نوبل

«الفن وتحسين جودة حياة ذوي الهمم» ملتقى أونلاين بثقافة الجيزة

انطلاق فعاليات «صنايعية مصر» بقصر ثقافة الإسماعيلية

سعد القليعى عن عبدالوهاب الأسوانى: عامان فى العراء يا خال