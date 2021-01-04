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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

بدايات 2021.. مرض غامض في الهند يسبب الوفاة ويثير الرعب

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:26 ص
مرض غامض في الهند
مرض غامض في الهند
سلمي بدر
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نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن مرض غامض في الهند ظهر بشكل مفاجئ في ولاية أندرا براديش جنوب الهند، تسبب في حالة هلع بين سكّانها.

فقد أصيب به ٣٠٠ شخص توفى منهم ٨٠ شخصا، وجاء بالتقرير أن أعراضه تشبه الى حد ما أعراض السلالة الجديدة من وباء فيروس كورونا المستجد.

أعراضه:
كانت أعراضه التي تظهر على المصابين به كثيرة، ولكن تراوحت بين الغثيان الكثيف ونوبات صرع وفقدان تام للوعي.

يذكر أن دولة الهند تسجل ثاني أعلى دولة من حيث نسب حالات الإصابات بوباء فيروس كورونا المستجد في العالم، وتزامن ظهور هذا المرض مع بداية انتشار السلالة الجديدة من وباء فيروس كورونا المستجد، وظن الكثيرين انه تمحور جديد لشكل فيروس كورونا واعتبره البعض موجة ثالثة.

جاء بالتقرير أن ولاية أندرا جنوب الهند هى أعلى مكان في الهند يسجل إصابات يومية، حيث وصل عدد الإصابات بها إلى ٨٠٠ ألف إصابة منذ بداية انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وأثيرت صدمة للأطباء في تلك الولاية بعد الكشف على الأشخاص المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى جراء تدهور حالتهم الصحية لأسباب غامضة، فبعد إجراء التحاليل اللازمة لهم اتضح أنهم ليسوا مصابين بالكورونا.

وصرح مسئول طبي في المستشفى الحكومي بمدينة إليرو للصحيفة بأن المصابين أقروا بحدوث حالات تقيؤ لديهم وعانوا من التهابات في العيون، وهذه الأعراض شعر بها الأطفال بشكل خاص، وأن بعض الأشخاص أغمى عليهم وبعضهم عانى من نوبات صرع.

وأضاف: "استبعدنا تلوث المياه أو تلوث الهواء بأن يكونا عوامل مسببة للمرض، فذلك المرض غامض ولا يمكن تكهّن الأسباب وإطلاق الفرضيات للكشف عن طبيعته إلا من خلال التحاليل التي ستظهر نتائجها قريبا".

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