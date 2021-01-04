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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

مواليد هذه الأبراج يظنون أنهم يعرفون كل شيء

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:24 م
الأبراج
الأبراج
سلمي بدر
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تتحكم الأبراج في تكوين الكثير من شخصيات مواليدها ونجد بعض الأشخاص لا يتوقفون عن مدح أنفسهم والتصرف بتعالي وكبر مع الأشخاص الآخرين، ويعتبرون أنفسهم أنهم الأكثر معرفة بأي شيء عن الآخرين لذلك تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن الأبراج الأكثر إدعاء ومدحا لأنفسهم.

- برج الثور:

مواليد برج الثور يدعون أنهم يعرفون كل شيء. ورغم امتلاكهم لكثير من المعلومات بحيث يمكن اعتبارهم ضمن فئة المثقفين إلا أنهم يستخدمون هذه المعرفة لإظهار تفوقهم الفكري على الآخرين وهذا التصرف يمنحهم شعور أنهم أفضل من الآخرين.

فضلا عن أن طباعهم تجعلهم متنمرين والمزعج أكثر في تصرفاتهم أنهم يعشقون الماديات وحياة المظاهر لذلك يتصرفون كما لو كان الآخرين يتعلمون منهم.

- برج الأسد:

مواليد برج الأسد يعتبرون أنفسهم محور الكون ويعشقون أنفسهم ويجدون متعة كبيرة في التباهي بما يملكون والمزعج للآخرين هو أن اي شخص يتواجد معهم عليه أن يكون خاضع لأوامرهم وأن يتعامل معهم بمبدا انهم موجودين ليتعلموا منهم.

- برج العذراء:

مواليد برج العذراء أكثر مواليد الأبراج ادعاء فهم يحبون الكلام، ويعتبرون أنهم بالكلام الكثير يتفوقون على الآخرين، ولا يمكن مناقشتهم لأنهم الأصح فهم أشخاص متعجرفة جدًا لدجة أنهم لا يرون أخطاءهم ولا يعترفون بها حتى لو كانت واضحة أمامهم ويعتبرون انفسهم مثاليين وتصرفاتهم يجب ان تكون مقبولة للجميع.

- برج القوس:

"أنا أعرف كل شيء" شعار مواليد برج القوس على الرغم من أن طبيعتهم أنهم اشخاص مسلية ومرحة ومحبة للحياة ولكن يتصرفون بتعالي، ويعشقون انفسهم، ومقتنعين بانهم افضل من غيرهم بمراحل.

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