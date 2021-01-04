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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

توقعات عام 2021.. توقعات العراف العالمي نوستراداموس

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:23 م
نوستراداموس
نوستراداموس
سلمي بدر
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أجمع العديد من العرافين العالمين مثل بابا فانجا ونوستراداموس أن توقعات عام 2020 كانت من أصعب الأعوام في مختلف المجالات على جميع البشر في العالم، وقد أثارت توقعات نوستراداموس الجدل خاصة بعد ثبوت عدد منها في الفترات الماضية.

توقعات عام 2021

واثارت توقعات المنجم الفرنسي الراحل الشهير نوستراداموس لعام ٢٠٢١، الكثير من الجدل بين الناس في أنحاء العالم، حيث نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن توقعاته لعام ٢٠٢١ التى أتت في كتابه الذي مر على صدوره سنوات عديدة.

- تطور الأسلحة البيولوجية:
توقع نوستراداموس لعام ٢٠٢١ أن دولة روسيا ستطور سلاح بيولوجي قادر على تحويل البشر الى ما يعرف بـ "الزومبي"، أي الشخصيات التي تظهر في الأفلام المرعبة، وقال: "سيعم الحداد وسيموت الآباء والأمهات من أحزان لا نهاية لها".

- كوارث طبيعية تهدد كوكب الأرض:
في توقعاته عن كوكب الأرض عامة قال نوستراداموس أنها ستشهد عواصف شمسية كثيرة، وقد يضرب الأرض مذنب كبير مما سيسبب الزلازل والكوارث الطبيعية وخاصة ولاية كاليفورنيا التي ستشهد على زلزال كبير، وأطلق عليها إسم "الأراضي الغربية في العالم الجديد".

- عام ٢٠٢١ الأصعب:
وقال ايضا إن هناك مشكلة كبيرة سيواجهها العالم وتشكل خطر سيطال البشرية جميعها، وقال إن عام 2021 سيكون أصعب من عام ٢٠٢٠ فهناك مجاعات ستنتشر في العالم ودماء تغطي الأراضي ونيران ستنزل من السماء.

يذكر أن نوستراداموس هو أول من تنبأ في كتابه Les Propheties، موعد الحرب العالمية الثانية، وصعود الزعيم النازي أدولف هتلر وسقوط الشيوعية، واغتيال الرئيس جون كينيدي.

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