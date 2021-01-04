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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الدواء»: التعاون مع «الصحة» لتدريب صيادلة المستشفيات والوحدات الحكومية

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:22 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلن الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، قامت بتنظيم مجموعة برامج تدريبية مختلفة للعاملين بمستشفيات وزارة الصحة، في عدة مجالات مرتبطة بالرعاية الصيدلية، وهي "الممارسات الصيدلية، اليقظة الدوائية، المعلومات الدوائية"، وذلك في ثمان محافظات مختلفة، وهي محافظات "القاهرة، الإسكندرية، السويس، الفيوم، الدقهلية، القليوبية، الشرقية، المنيا"، وذلك في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2020.

وأوضح أن ذلك يأتي فى إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بالمستوى الوظيفي للعاملين بالقطاع الحكومي، وتوفير برامج تدريبية متخصصة لصقل مهاراتهم، وإيمانا من هيئة الدواء المصرية بأولوية الارتقاء بالمستوى الوظيفي للسادة الصيادلة بمختلف القطاعات الصحية، بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تحسن من أدائهم الوظيفي.

وأكدت الدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء، أن البرامج التدريبية التى تم إعدادها من قبل الإدارة العامة للممارسات الصيدلية استهدفت تدريب 200 صيدلى، وتم تقسيمهم إلى سبع مجموعات في ست محافظات، وشمل التدريب "الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، مباديء وأسس الصيدلة الإكلينيكية، لمتابعة حالات الرعاية المركزة "كبار" والطرق العلاجية المختلفة، وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية تخصص أمراض القلب"، كما تضمنت التدريبات الأدوات المختلفة المتعلقة بالجودة في إدارة الدواء، طرق اختيار المشاريع التطويرية وتطبيقها ومتابعتها، ومؤشرات الأداء المختلفة.

وفي سياق متصل، قام مركز اليقظة الدوائية التابع لهيئة الدواء المصرية بتدريب 120 صيدليا على آليات نظام الإبلاغ عن الآثار العكسيه، ورفع درجة الوعي فيما يخص مأمونية المستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية، فيما قام مركز المعلومات الدوائية بتدريب 90 صيدليا في ثلاث محافظات وهي" الأسكندرية، المنيا، الدقهلية" على كيفية إنشاء مراكز المعلومات الدوائية، وقام بتقديم عشر محاضرات نظرية، وثلاث ورش عمل، بهدف التدريب على الإستفسارات الدوائية حول ما يتعلق بالأدوية، والمستحضرات الصيدلية، ودور أخصائى المعلومات الدوائية فى مختلف نواحى الرعاية الصيدلية، والمعلوماتية الصحية، والمهارات التى يجب توافرها للقيام بذلك الدور، كذلك مهارات التواصل مع المرضى ومقدمى الرعاية الصحية بهدف رفع الوعى بكل مايخص الأدوية، وإعداد البروتوكولات العلاجية، كما تم عقد محاضرات وورش عمل مكثفة للتدريب على كيفية البحث في المراجع العلمية الموثقة، وكيفية جمع واستخلاص المعلومات وتحليلها، وعرضها بطريقة واضحة وبسيطة، وهو ما يساهم في حصول المريض على الفائدة المرجوة من العلاج.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على تعميق أواصر التعاون مع المؤسسات الحكومية العاملة في القطاع الصحي، وتنفيذ برامج تدريبية طموحة للنهوض بمستوى الصيدلي المصري، وتوفير الأدوات والمهارات المتطورة التي تساهم في حصول المواطن المصري على دواء آمن وفعال.

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