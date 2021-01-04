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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:21 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
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صعدت مؤشرات البورصة المصرية لدى مستهل تعاملات اليوم الاثنين- ثانى تعاملات الأسبوع، بنحو جماعي، بدعم من استمرار عمليات شراء على أسهم منتقاه بالسوق.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 10854 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 2250 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 13267 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 4200 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2165 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3125 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم شركتين، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أوهبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، راية القابضة للاستثمارات المالية

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، 107 ألف سهم، 55 ألف سهم، على التوالي، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، 150 ألف سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية 20 ألف سهم، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 11 ألف سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركتي المهندس للتأمين والنعيم القابضة للاستثمارات 3496 سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

وفي سياق آخر أعلنت الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، أمس الأحد، ووافق المجلس على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة على 10 أسهم ليصبح 50 قرشًا بدلًا من 5 جنيهات مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية، وتأجيل النظر في تنفيذ المادة رقم 6 من قواعد القيد بشأن حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي حتى حين انعقاد الجمعية العامة العادية القادمة وانتخاب مجلس الإدارة بها.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، حجز المحكمة الاقتصادية الدعوى المقامة من شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات التابعة لشركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، ضد بيجو أوتوموبيل الفرنسية، للمطالبة بتعويض قيمته 150 مليون يورو من بيجو العالمية، للحكم لجلسة 24 يناير الجاري.

فيما أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر، تلقي شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والتي يساهم فيها البنك- عرضًا من شركة زالدي كابيتال للاستشارات المالية Zaldi Capital يفيد رغبتها ومستثمرين آخرين في التقدم بعرض شراء 90% من أسهم الشركة، وتضمن العرض رغبتهم في استمرار قيد الشركة بالبورصة المصرية والإلتزام بقواعد القيد والشطب على أن يكون العرض المقدم بسعر 5.50 جنيه للسهم، منوهًا إلى أن البنك يساهم في الشركة بحصة مباشر بنسبة 9.04%، وبـ84.99% بشكل مباشر وغير مباشر.

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