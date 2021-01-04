فيتنام توقع اتفاقا مع «أسترازينيكا» لشراء 30 مليون جرعة لقاح لكورونا

قال نائب وزير الصحة الفيتنامي ترونج كووك كيونج، في إحاطة رسمية عبر الإنترنت عبر صفحة الحكومة على فيسبوك إن فيتنام وقعت صفقة مع شركة أسترازينيكا البريطانية للحصول على نحو 30 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن كيونج القول إن فيتنام تتوقع استلام جرعات من اللقاح كل ربع من هذا العام.كما تفاوضت فيتنام لشراء لقاحات مع شركات أمريكية وروسية وصينية، حسبما قال كيونج.ويوجد في فيتنام أربع شركات ومعاهد تعمل على تطوير اللقاحات.وبدأت شركة "نانوجين فارماسوتيكال بيوتكنولوجي" تجاربها على البشر للقاح في 17 ديسمبر.ويخطط معهد اللقاحات والبيولوجيا الطبية لإجراء التجارب في 21 يناير، وفقا لمنشور على موقع وزارة الصحة.وسجلت فيتنام 12 حالة إصابة جديدة بالفيروس، جميعها واردة من الخارج، في يناير، ليصل إجمالي عدد الحالات فيها إلى 1494 حالة إصابة من بينها 117 حالة لا تزال قيد العلاج، وفقا لوزارة الصحة.