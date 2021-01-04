تأجيل محاكمة أحمد شفيق في إهدار المال العام

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الاثنين، إداريًا محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق وآخرين في اتهامهم بإهدار المال العام فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ «جمعية خدمات مصر، حديقة الأسرة »، إلى جلسة 6 يناير.وصدر القرار برئاسة المستشار سرور محمد أحمد وعضوية المستشارين السيد أحمد عبد ومحمد مصطفى عبيد وأمانة سر محمد خميس.يذكر أن النيابة العامة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض والتي قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.ونسب قاضي التحقيق للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.