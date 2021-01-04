ضبط 15 طن دقيق مدعم قبل تهريبه في دمياط

تمكنت مباحث تموين دمياط، بقيادة المقدم أحمد عبد الباقى، من ضبط 15 طن دقيق مدعم داخل مخبزين بدمياط استيلاء وتجميع.وتمكنت مباحث التموين من ضبط وتحرير محضر ضد "محمد.ع" صاحب مخبز بعزبة 3 التابعة لمركز كفر سعد لقيامه بالاستيلاء على 12 طن دقيق مدعم مملوك للدولة بإجمالي 80 ألف جنيه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 15378 لسنة 2020 جنح مركز شرطة كفر سعد وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.كما تمكنت مباحث التموين من تحرير محضر ضد (إبراهيم. ا) تاجر دقيق بقرية الرحامنة التابعة لمركز فارسكور لقيامه بتجميع 60 شيكارة بإجمالي 3 أطنان بقيمة16 ألف جنيه.