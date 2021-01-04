ماليزيا تضع اللمسات الأخيرة على خطة التطعيم الوطني

قال وزير العلوم والتكنولوجيا الماليزي خيري جمال الدين، اليوم الإثنين، إن وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خطة التطعيم الوطني التي من المتوقع أن تبدأ في شهر فبراير المقبل.وذكر خيري -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - أن هذا الأمر سيتم مناقشته في اجتماع خاص بشأن لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)، بمشاركة وزير الصحة أدهام بابا.يذكر أن هذه الخطة تشمل المستشفيات التي يمكن تسجيلها للحصول على اللقاح، ومشكلات النقل والتخزين.