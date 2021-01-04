في ذكري وفاة ناهد شريف.. فنانات هزمهن السرطان

فايزة كمال:

نعيمة عاكف:

معالي زايد:

هالة فؤاد:

سناء يونس:

ميرنا المهندس:

تحل اليوم 4 يناير ذكرى رحيل الفنانة ناهد شريف، والتي توفيت بسبب مرض السرطان، حيث عانت كثيرا مع سرطان الثدي حتى فارقت الحياة.وفي هذا التقرير نرصد أبرز الفنانات اللاتي توفين بسبب السرطان.أصيبت الفنانة فايزة كمال بسرطان الكبد والذي تمكن منها، حتى رحلت عن عمر ناهز الـ 52 عاما بعد تدهور حالتها الصحية.عانت الفنانة نعيمة عاكف كثيرًا من بداية حياتها مع السرطان، حيث كانت مريضة بسرطان الدم ورحلت عنا عن عمر ناهز 48 سنة وكانت فى ذلك الوقت فى عز مجدها الفني.عانت الفنانة معالي زايد من الإصابة بالسرطان بقناة فالوب بعدما انتشر المرض بصورة سريعة حتى أصاب الكبد والرئة مما أدى إلى فشل فى أجهزة التنفس وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعى حتي فارقت الحياة.أصيبت الفنانة هالة فؤاد بسرطان الرئة وقد رحلت هي الأخرى نتيجة الإصابة بهذا المرض.الفنانة سناء يونس التي أصيبت بسرطان متقدم في الرئة، أدى إلى ظهور ثنائيات فى أماكن كثيرة من الجسد وفى مقدمتها الكبد.أصيبت الفنانة ميرنا المهندس بسرطان القولون والذي عانت منه كثير وبعد معاناة شديدة انتصر المرض العلين في النهاية.