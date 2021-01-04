إقبال للتصويت في انتخابات برلمان شباب دمياط

بدأ الإقبال اليوم الإثنين، من أعضاء برلمان مراكز الشباب بمحافظة دمياط، للمشاركة في نموذج المحاكاة السياسية والتصويت في نتخابات مجلس النواب لبرلمان شباب مصر في مقار اللجان بدائرتي محافظة دمياط.يذكر أن محافظة دمياط ضمن محافظات المرحلة الثانية لانتخابات برلمان شباب مصر وبها قائمتين يتنافسان هم قائمة العلمين وقائمة العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى 5 مرشحين فردي.