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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إقبال للتصويت في انتخابات برلمان شباب دمياط

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:12 ص
جريدة الدستور
حسام فهمي
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بدأ الإقبال اليوم الإثنين، من أعضاء برلمان مراكز الشباب بمحافظة دمياط، للمشاركة في نموذج المحاكاة السياسية والتصويت في نتخابات مجلس النواب لبرلمان شباب مصر في مقار اللجان بدائرتي محافظة دمياط.

يذكر أن محافظة دمياط ضمن محافظات المرحلة الثانية لانتخابات برلمان شباب مصر وبها قائمتين يتنافسان هم قائمة العلمين وقائمة العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى 5 مرشحين فردي.

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