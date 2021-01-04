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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

علي ربيع بين مسلسل كوميدي وفيلم «زومبي جنبي»

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:05 ص
علي ربيع
علي ربيع
محمد قدري
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انتهى الفنان الكوميدي علي ربيع من تحضيرات فيلمه الجديد "زومبي على جانبي" الذي يصوره على مدار الأسابيع القادمة للعرض خلال موسم عيد الفطر القادم بعد التعاقد عليه مع المنتج أحمد السبكي الذي يعود للتعاون معه من جديد.

والفيلم الجديد من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، ويتم الآن الاتفاق مع باقي نجوم العمل لبدء التصوير الذي يستغرق 4 أسابيع وينتمي للطابع الكوميدي مع اللجوء إلى الفانتازيا في الفيلم، ومن المقرر أن يشاركه محمد أسامة "أوس أوس" البطولة الجديدة له سينمائيا.

وعلى صعيد آخر ينتظر علي ربيع قرار صناع عمل مسلسله الرمضاني الجديد الذي تعاقد عليه مؤخرا ليستمر في تقديمه للبطولات المطلقة من خلال مسلسل كوميدي جديد يبدأ تصويره بالتوازي مع الفيلم خلال الأسابيع القادمة؛ للانتهاء منه مع الموسم الرمضاني الجديد، ويقف المخرج معتز التوني على إخراج العمل الجديد.

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