بريطانيا تبدأ عمليات التطعيم بلقاح «أكسفورد» ضد «كورونا»

بدأت بريطانيا اليوم الإثنين، عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد»، وفقًا لما نقلته وسائل أعلام منذ قليل.يأتي هذا فيما قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الإثنين، إن إصابات كورونا تزداد بشكل حاد في بعض المناطق، وأنه لا يستبعد الإغلاق مجددًا.وأكد - في تصريحات له مع «سكاي نيوز» في نسختها الإنجليزية - أن «الوضع الحالي صعب السيطرة عليه».يأتي هذا فيما مددت الدنمارك حظرها على المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، ونصحت أيضا مواطنيها بعدم زيارة البلاد، وذلك بسبب مخاوفها من انتقال السلالة الجديدة من فيروس كورونا التى تم اكتشافها في بريطانيا نهاية الشهر الماضي.وفي بيان لها قالت وزارة الخارجية الدنماركية إنها لا تشجع كل أشكال السفر إلى المملكة المتحدة اعتبارا من اليوم الاثنين.