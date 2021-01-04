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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تبدأ عمليات التطعيم بلقاح «أكسفورد» ضد «كورونا»

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:05 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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بدأت بريطانيا اليوم الإثنين، عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد باستخدام لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد»، وفقًا لما نقلته وسائل أعلام منذ قليل.

يأتي هذا فيما قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الإثنين، إن إصابات كورونا تزداد بشكل حاد في بعض المناطق، وأنه لا يستبعد الإغلاق مجددًا.

وأكد - في تصريحات له مع «سكاي نيوز» في نسختها الإنجليزية - أن «الوضع الحالي صعب السيطرة عليه».

يأتي هذا فيما مددت الدنمارك حظرها على المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، ونصحت أيضا مواطنيها بعدم زيارة البلاد، وذلك بسبب مخاوفها من انتقال السلالة الجديدة من فيروس كورونا التى تم اكتشافها في بريطانيا نهاية الشهر الماضي.

وفي بيان لها قالت وزارة الخارجية الدنماركية إنها لا تشجع كل أشكال السفر إلى المملكة المتحدة اعتبارا من اليوم الاثنين.

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