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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجحرف: قمة الغد ستدرس كيفية التعافي من جائحة كورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:04 ص
نايف الجحرف
نايف الجحرف
أمينة ذكى
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قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الجحرف، أمس الأحد، إن قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين سيجتمعون في المملكة العربية السعودية غدا الثلاثاء في قمة التعاون سيعملون على تعزيز التكامل مع تعافي المنطقة من جائحة فيروس كورونا.

أضاف نايف الحجرف في مقابلة مع قناة الإخبارية السعودية، أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت العديد من الإنجازات والمشاريع التكاملية على مدى العقود الأربعة الماضية بفضل رؤية وحكمة قادة الدول الأعضاء.

ومن بين الإنجازات، سلط الحجرف الضوء على السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، وشبكة الكهرباء المترابطة، وحركة رأس المال الحرة، والعديد من عمليات الاستحواذ الأخرى التي يتمتع بها مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مما يؤسس المرحلة التالية من مسيرة التكتل لبناء مستقبل مشرق".

وقال الحجرف إن وزراء النقل بدول مجلس التعاون الخليجي اجتمعوا في 24 ديسمبر، ووافقوا على إنشاء هيئة سكة حديد الخليج، وهو مشروع تنموي رائد من شأنه تعزيز فرص التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي، والذي ساهم بنحو 95 مليار دولار في عام 2018.

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