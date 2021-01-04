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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

البدء فى إنشاء شبكة أكسجين بالمستشفى المركزى بالعاشر من رمضان

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:02 ص
الدكتور محيي حافظ
الدكتور محيي حافظ
أسماء إبراهيم
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كشف الدكتور محيي حافظ نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان عن البدء الفورى فى تأسيس شبكة غازات مركزية تمتدة مباشرة من غرف تخزين أسطوانات الأكسجين إلى غرف العنايات المركزة والمتوسطة بالمستشفى المركزى بمدينة العاشر من رمضان، لتوفير الأكسجين بشكل متواصل دون انقطاع عن المرضى وإنهاء التدخل البشرى فيما يتعلق بفك وتركيب وحمل الأسطوانات من وإلى غرف المرضى.

وقال حافظ، إن ذلك يأتى وفق خطة وضعتها جمعية المستثمرين للسيطرة على تداعيات الموجة الثانية لتفشى وباء كورونا بالتنسيق مع كافة القيادات والاجهزة الصحية بمدينة العاشر من رمضان لتوفير كافة أوجه الرعاية لمرضى كورونا.

وكشف الدكتور محيي حافظ والذى يترأس لجنة الصحة والدواء بجمعية المستثمرين عن خطة الجميعة لرفع عدد الأسِرة بمستشفى العزل التى أقامتها الجمعية منذ تفشى الموجة الأولى من وباء كورونا من 18 إلى 25 سريرًا لزيادة الطاقة الإستيعابية بالمستشفى بجانب توفير كل المستلزمات الطبية التى تحتاجها المستشفى بغرض معاونة الجهاز الحكومية وتخفيف الأعباء عنه فى الموجة الثانية من الفيروس.

وتدرس لجنة إدارة الأزمة الصحية بمدينة العاشر من رمضان وضع حلول لكافة المشكلات الطارئة جراء تطورات الموجة الثانية وعلى رأسها حلول لمشكلات نقص الأكسجين وزيادة عدد الأسِرة ووضع البرامج الوقائية التى تمنع تعطل حركة الإنتاج بالمصانع.

كما أشاد رئيس لجنة الصحة والدواء بجمعية المستثمرين بكافة الجهود التى يبذلها الأطقم الطبية منذ الموجه الأولى من تفشى الفيروس، مؤكدا بأنه تم تكريمهم بمجلس أمناء العاشر من رمضان لدورهم الوطنى جراء تلك الأزمة.

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