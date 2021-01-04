مشروع قانون إيراني يلزم الحكومة بالقضاء على إسرائيل خلال 20 عاما

كشفت وسائل إعلام محلية، اليوم الإثنين، عن مشروع قانون إيراني جديد يلزم الحكومات الإيرانية المتعاقبة بالقضاء على إسرائيل، والعمل على إخراج القوات الأمريكية من المنطقة.واقترح نواب في البرلمان الإيراني، مشروع قانون، يلزم الحكومات المتعاقبة بـ"القضاء على إسرائيل خلال عشرين عاما، والعمل على إخراج القوات الأمريكية من المنطقة، وحدد مشروع القانون الذي سيصوت عليه في وقت لاحق "شروط التفاوض مع واشنطن ودعم حلفاء طهران".ويشمل المشروع 16 مادة تحت اسم "رد إيران بالمثل"، كإجراء للرد على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.ويلزم الحكومة الإيرانية بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تؤدي إلى القضاء على إسرائيل بحلول مارس عام 2041، والعمل على كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، عبر إرسال السلع الأساسية بالمجان، أو مدفوعة الثمن، بحيث يتم إرسال أول شحنة بعد ستة أشهر من التصويت على القرار"، إضافة إلى تقديم الدعم الاقتصادي، والأمني، لمسيرات على حدود إسرائيل، تحت عناوين "حق عودة اللاجئين الفلسطينيين"، و"العودة إلى القدس"، و"تحرير الجولان"، و"زيارة القدس".ويتضمن المشروع إلزام الحكومة الإيرانية بـ"إرسال مساعدات إنسانية، مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، كالأدوية، والأغذية، والوقود، إلى جماعة الحوثيين، بهدف كسر الحصار على اليمن، على أن يتم إرسال أول شحنة بحلول منتصف مارس المقبل".