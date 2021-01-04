رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

3 شركات نفط صينية تواجه خطر الشطب من بورصة نيويورك

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:55 ص
نفط
نفط
وكالات
طباعة
تواجه شركات النفط الصينية الكبرى المسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية خطر الشطب بعد إعلان البورصة الأمريكية شطب أسهم أكبر ثلاث شركات اتصالات صينية.

وبحسب "هينك فونج" المحلل الاقتصادي في خدمة "بلومبرج إنتليجانس" للتحليلات الاقتصادية، فإن شركة "كنووك لميتد" أكبر شركة نفط صينية دولية أصبحت أكثر عرضة للشطب بعد إدارج وزارة الدفاع الأمريكية لها على قائمة الشركات الصينية التي يسيطر عليها الجيش الصيني.

وأضاف فونج أن شركتي "بترو تشاينا" و"تشاينا بتروليوم أند كيميكال كورب" المعروفة أيضا باسم "سينوبك" تواجهان خطر الشطب في ظل أهمية قطاع الطاقة للجيش الصيني.

وقال ستيفن ليونج، المدير التنفيذي لشركة "يو.أو.بي كاي هيان" في هونج كونج، إن "المزيد من الشركات الصينية قد يتم شطبها في البورصة الأمريكية وقد تكون شركات النفط الكبرى في الموجة التالية" لقرارات شطب الأسهم.

في الوقت نفسه فإن تأثير شطب شركات الاتصالات الصينية من سوق الأسهم الأمريكية سيكون طفيفا لآن نسبة بسيطة للغاية من أسهم هذه الشركات هي التي يتم تداولها في السوق الأمريكية.

وفي بورصة هونج كونج للأوراق المالية تراجع سهم كنووك اليوم بنسبة 5.7% تقريبا في حين تراجع سهم بترو تشاينا بنسبة 2.9% وسهم سينوبك بنسبة 0.6% بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وبحسب بيانات البورصة فإن أغلب أسهم الشركات الثلاث يجري تداولها في بورصة هونج كونج، رغم أن كل شركة منها لديها شهادات إيداع أمريكية يجري تداولها في نيويورك. كما أن حجم التداول على أسهم الشركات أكبر في بورصة هونج كونج.

كانت بورصة نيويورك للأوراق المالية قد أعلنت اعتزامها شطب أسهم شركات الاتصالات الصينية تنفيذا للأمر التنفيذي الأمريكي بفرض قيود على الشركات التي تصنف باعتبارها تابعة للجيش الصيني، وسيتم وقف تداول أسهم شركات تشاينا موبايل ليمتد وتشاينا تيليكوم كورب وتشاينا يونيكوم هونج كونج في بورصة نيويورك خلال الفترة 7 إلى 11 يناير الحالي مع بدء اتخاذ إجراءات شطبها من البورصة.

وفي بيانات منفصلة أعربت كل شركة من الشركات الصينية الثلاث عن أسفها لقرار البورصة الأمريكية وقالت إن القرار يمكن أن يؤثر على سعر وحجم تداول أسهمها. كما قالت الشركات الثلاث إنها لم تتلق حتى الآن أي إخطار بشأن شطب أسهمها من بورصة نيويورك.

موضوعات متعلقة

الآن.. سعر جرام الذهب اليوم | أسعار الذهب فى مصر الإثنين 4-1-2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 4-1-2021

اتجاه بـ«التعليم» لعقد امتحانات «الإعدادية» التيرم الثاني فقط بالدرجة الكاملة

إغلاق 20 محل وهايبر ماركت بكارفور الإسكندرية (صور)

الصور

image description

إقبال للتصويت في انتخابات برلمان شباب دمياط

image description

غلق مطعمين مخالفين بدمياط (صور)

image description

لجنة لتسعير أراضي أملاك الدولة بمركز القوصية في أسيوط

image description

دمياط تتسلم سيارتين «ليفت شوك» لتجميع القمامة

image description

حملات تفتيش بمراكز أسيوط لمتابعة تنفيذ إجراءات كورونا

الأكثر قراءة

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

معيط لسفير إيطاليا: «الإصلاح الاقتصادي» ساعدنا في احتواء تداعيات كورونا

فيديو جديد صادم.. لحظة مطاردة قاتل معلمة بولاق لها قبل قتلها

ماذا حدث في الحسينية وزفتى؟.. الحكومة تكشف عن التفاصيل وعدد الوفيات

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 4-1-2021

إسبانيا.. رجل غاضب يحطم 50 سيارة مرسيدس بقيمة 5 ملايين جنيه إسترلينى

تورال مديرا فنيا جديدا لأتلتيك بلباو الإسبانى

دراسة: «الطب الشعبى» يدفع البعض فى الأردن والسعودية لأكل حيوانات مهددة بالانقراض

أيام زمان

صدور ديوان «بخفة فيل» للشاعرة بسنت عبداللاه

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

انطلاق فعاليات «صنايعية مصر» بقصر ثقافة الإسماعيلية

سعد القليعى عن عبدالوهاب الأسوانى: عامان فى العراء يا خال

فى ذكرى رحيله.. عبد الوهاب الأسوانى الكاتب الذى يجيد صوغ المعانى

«التشكيليين» تقرر إقامة معرض لـ دينا محمود: لروحك السلام