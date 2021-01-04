وزير الأمن الداخلي الأمريكي يزور قبرص والبحرين وقطر

يزور القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي تشاد وولف، قبرص في زيارة تستغرق يومين تبدأ اليوم الاثنين، قبل أن يتوجه إلى البحرين وقطر لإجراء محادثات مع نظرائه الإقليميين بشأن تعزيز التعاون الأمني ​​وتبادل المعلومات، وفقا لما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية.وفي قبرص، سيحضر القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي تشاد وولف، ووزير الخارجية نيكوس كريستودوليدس، بعد ظهر اليوم الاثنين، حفل وضع حجر الأساس، في لارنكا، لمقر مركز قبرص الإقليمي للأراضي والبحار المفتوحة وأمن الموانئ (CYCLOPS).وسيستقبل "كريستودوليدس" يوم الثلاثاء "وولف" في الوزارة لإجراء محادثات فردية، تليها مشاورات مع الوفود الرسمية، بهدف مراجعة الوضع القبرصي الأمريكي والتعاون الثنائي.و وفقًا لوزارة الخارجية القبرصية، ستشمل القضايا التي تمت مناقشتها أيضًا الخطوات التالية لدخول قبرص في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، ومن المقرر أن يوقع المسؤولان على إعلان نوايا بين الحكومتين للتعاون في مجال أمن الحدود.