ارتفاع متوسط سعر خام دبي لذروة 10 أشهر في ديسمبر

قال مصدران بسوق النفط اليوم الاثنين، إن متوسط سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط، كما تعرضه منصة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس للتسعير، ارتفع للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر إلى 49.815 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير.يحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر قياسا إلى متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي.وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.الأرقام في الجدول التالي بالدولار للبرميل:الخام ديسمبر نوفمبر التغييربلاتس دبي 49.815 43.394 ‭6.421‬بلاتس عمان 49.965 43.724 ‭6.241‬متوسط بلاتس عماندبي 49.890 43.559 ‭6.331‬متوسط بلاتس دبيعمان ببورصة 49.907 43.611 ‭6.296‬