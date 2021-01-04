ارتفاع متوسط سعر خام دبي لذروة 10 أشهر في ديسمبر
الإثنين 04/يناير/2021 - 09:49 ص
وكالاتطباعة
قال مصدران بسوق النفط اليوم الاثنين، إن متوسط سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط، كما تعرضه منصة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس للتسعير، ارتفع للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر إلى 49.815 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير.
يحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر قياسا إلى متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي.
وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.
الأرقام في الجدول التالي بالدولار للبرميل:
الخام ديسمبر نوفمبر التغيير
بلاتس دبي 49.815 43.394 6.421
بلاتس عمان 49.965 43.724 6.241
متوسط بلاتس عماندبي 49.890 43.559 6.331
متوسط بلاتس دبيعمان ببورصة 49.907 43.611 6.296
يحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر قياسا إلى متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي.
وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.
الأرقام في الجدول التالي بالدولار للبرميل:
الخام ديسمبر نوفمبر التغيير
بلاتس دبي 49.815 43.394 6.421
بلاتس عمان 49.965 43.724 6.241
متوسط بلاتس عماندبي 49.890 43.559 6.331
متوسط بلاتس دبيعمان ببورصة 49.907 43.611 6.296