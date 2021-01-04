تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

أعلنت مصر للطيران، الناقل الرسمي لبطولة كأس العالن لكرة اليد، عن طرح تخفيض 20%؜ على أسعار جميع تذاكر السفر الدولية من وإلى مصر، في إطار اهتمام مصر بنجاح تنظيم واستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الحالي، والتي تعد أول بطولة عالمية تقام في ظل جائحة كورونا وفي إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني.ووقال الطيار رشدي زكريا، رئيس مصر للطيران، إنه يمكن للعملاء المسافرين من مصر الاستفادة من التخفيض عند شراء التذاكر من الآن وحتى 14 يناير الجاري فقط، على أن يستمر منح التخفيض للقادمين من جميع الوجهات الخارجية إلى مصر على رحلات مصرللطيران عند شراء التذاكر والوصول إلى القاهرة حتى 31 يناير 2021.وأضاف، أنه يمكن شراء التذاكر والحجز عن طريق الموقع الإلكتروني لمصر للطيران "egyptair.com" أو مركز الاتصالات التليفونية علي رقم 17 17 من أي محمول أو 090070000 من أي خط أرضي أو مكاتب مصرللطيران ووكلائها السياحيين وفقا للشروط والأحكام المحددة لفترات السفر.من ناحية أخرى، أكد الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، التزام جميع العاملين بالمحطات الخارجية والركب الطائر باتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتأكيد على ضرورة تقديم جميع الوافدين القادمين إلى مصر شهادة "pcr" بنتيجة سلبية قبل موعد وصول الرحلة بـ72 ساعة.جدير بالذكر أن الشركة الوطنية أطلقت حملة دعائية للترويج لاستضافة كأس العالم من خلال وضع شعار وتميمة البطولة حورس علي واجهة اثنين من أكبر طائرات الشركة وعلى مقاعد جميع الطائرات وأتوبيسات ومعدات الخدمة الأرضية لمصر للطيران، لتعريف المسافرين عبر المطارات باستضافة الحدث، كما أطلقت حملة قومية بعنوان "مصر للطيران أمان" تزامنا مع بدء استقبال ضيوف مصر المشاركين في هذه البطولة، والتي تستهدف من خلال تلك الحملة توصيل رسائل طمأنينة للقادمين من الخارج إلى جمهورية مصر العربية بسلامة وأمان كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها مصر للطيران بدءًا من نقطة السفر بمختلف المطارات ووصولا إلى مطار القاهرة الدولي وانتهاء الزيارة.