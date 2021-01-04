رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أبرز أعراض نقص الأكسجين في الجسم.. والعلاج

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:14 م
أعراض نقص الأكسجين
أعراض نقص الأكسجين
هويدا سعيد
طباعة
نقص الأكسجين في الجسم، من أخطر ما يصل إليها الإنسان فإن نقصه يؤدي إلى الموت، وقد يصاب الشخص بحالة نقص الأكسجين على أكثر من هيئة، فهناك حالة نقص الأكسجين الواصل للأنسجة، وهناك حالة نقص الأكسجين في مجرى الدم، فما أعراض نقص الأكسجين في الحالتين؟

أعراض نقص الأكسجين

وبحسب موقع " helth lin""، نرصد ما هي أعراض نقص الأكسجين الواصل للأنسجة، نقص الأكسجين في مجرى الدم.

1. نقص الأكسجين في مجرى الدم:
تعد حالة نقص الأكسجين في الدم حالة شائعة بشكل عام لدى الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن، كما قد تنتج هذه الحالة كذلك عن أمراض أخرى، مثل: سرطان الرئة والربو، والتهاب القصبات.

ما هي أعراض نقص الأكسجين في الدم؟
تسارع في التنفس وفي نبض القلب أو بطء فيهما.

ارتفاع في ضغط الدم.

صعوبة في التركيز وفي تذكر الأشياء.

فرط التعرق.

شعور بالبرد وتحول لون الجلد والشفاه إلى الأزرق أو الأحمر.

كحة وسعال.

ماهو علاج نقص الأكسجين في الدم:
يعتبر نقص الأكسجين في الدم طارئًا طبيًا يستدعي العلاج الفوري، خاصة إذا كان المريض يعاني من أي أمراض أخرى مرافقة.

البداء إدخال المزيد من الأكسجين إلى جسم المريض، من خلال أنبوب خاص يوضع في أنف المريض، أو قناع تنفس.

2. نقص الأكسجين الواصل للأنسجة
قد تنتج هذه الحالة عن الحالة الأولى، حيث أن نقص الأكسجين الموجود في الدم يتسبب في نقص في الأكسجين الواصل لأنسجة الجسم المختلفة، وهو أمر قد يؤدي في نهاية المطاف لحالة عوز الأكسجين.

ماهي أعراض نقص الأكسجين في الأنسجة؟
تختلف أعراض نقص الأكسجين في الأنسجة من شخص لآخر، وهذه أهمها:

1- مشاكل في سرعة ووتيرة التنفس
2- التنفس مع صوت
3- تغيرات في لون بشرة المريض
4- عدم القدرة على الاستلقاء
5- أعراض أخرى
6- ارتفاع في ضغط الدم
7- ضعف في التنسيق العضلي العصبي
8- تغيرات في الرؤية.
9- ارتفاع في تعداد خلايا الدم الحمراء.

ما هو علاج نقص الأكسجين في الأنسجة؟
يكون العلاج هنا بالاكسجين المكمل، او تحتاج لعلاج بالاكسجين المضغوط وهذا علي حسب حدة الحالة.

قد يهمك أيضا..

المتعافون من كورونا لـ«الدستور»: «نشعر بأعراض غريبة»





موضوعات متعلقة

ماذا حدث في الحسينية وزفتى؟.. الحكومة تكشف عن التفاصيل وعدد الوفيات

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

معيط لسفير إيطاليا: «الإصلاح الاقتصادي» ساعدنا في احتواء تداعيات كورونا

الإفتاء: تغريم مخالفي إجراءات مواجهة كورونا أمر جائز شرعًا

الصور

image description

26 عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط يحصدون جوائز تقديرية وتشجيعية

image description

«أطفال أسيوط» تدخل 2021 بدون قوائم انتظار

image description

ضبط 15 طن دقيق مدعم قبل تهريبه في دمياط

image description

إقبال للتصويت في انتخابات برلمان شباب دمياط

image description

غلق مطعمين مخالفين بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

تخفيض 20% على تذاكر «مصر للطيران» بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

الإفتاء: تغريم مخالفي إجراءات مواجهة كورونا أمر جائز شرعًا

«الوزراء» ينفي إلغاء النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2021

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

كوريا الجنوبية تسجل أول تراجع سكاني في تاريخها

حريق في أستراليا يهدد حياة السكان والمنازل قرب بيرث

هونج كونج ترجئ إعادة فتح المدارس لمواجهة كورونا

كرواتيا تتعرض لثاني أقوى زلزال خلال أسبوع

أيام زمان

صدور ديوان «بخفة فيل» للشاعرة بسنت عبداللاه

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

60 عاما على رحيل ألبير كامو.. فيلسوف العدمية وأديب نوبل

«الفن وتحسين جودة حياة ذوي الهمم» ملتقى أونلاين بثقافة الجيزة

انطلاق فعاليات «صنايعية مصر» بقصر ثقافة الإسماعيلية

سعد القليعى عن عبدالوهاب الأسوانى: عامان فى العراء يا خال