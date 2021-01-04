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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يفتتح معرض تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة اليوم

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:46 ص
جريدة الدستور
الدستور
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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المعرض الذي يقام تحت رعاية الرئيس سيشهد اطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا المجال.

وقال راضي، إن المعرض يستهدف التعريف ببرامج التمويل المتاحة في إطار مبادرة تحويل السيارات لطاقة الغاز، وكذلك التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وعرض التعاون المشترك بين الشركات المنتجة والقطاع الحكومي لدعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير في مجال السيارات العاملة بالغاز، بالإضافة إلى عرض الخطوات المتخذة لتأسيس البنية التحتية اللازمة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز.

وأضاف، أنه من المقرر أن يتفقد الرئيس أجنحة وقاعات المعرض المخصصة للمؤسسات والهيئات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ مبادرة تحويل السيارات إلى طاقة الغاز، وكذلك أجنحة الشركات العالمية المتخصصة العارضة لنماذج وطرازات للسيارات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة.

ويطرح المعرض أيضًا أحدث ما تم التوصل إليه في تلك الصناعة خاصة ما يتعلق بمعالجة كافة الشواغل والتساؤلات الخاصة بتحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، تم تخصيص جناح كامل بالمعرض للوزارات والبنوك وشركات التأمين للتعامل مع المواطنين الراغبين في الاستفادة من مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز وإرشادهم نحو الخطوات والشروط الخاصة بالمبادرة.

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