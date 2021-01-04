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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الميزان الاثنين 4 يناير 2021

الإثنين 04/يناير/2021 - 09:45 ص
جريدة الدستور
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان اليوم الاثنين الموافق 4 يناير والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: تشعر بالرضا عن نفسك وعملك لأنك تظن أنك قمت بكل شيء كان بوسعك القيام به ومحاولة تفادي الوقوع بأي خطأ. ‏
عاطفيًا: تنتهي حالة الإحباط وتتحرر من الجو العاطفي المتأزم الذي عشته لفترة وتعود للبحث عن النقاء والصفاء في الحب، فتعرف سعادة منقطعة النظير وأيامًا سعيدة.
صحيًا: قم ببعض التمارين الرياضية للتخفيف من الوزن الزائد، الطقس الجيد يسمح لك بذلك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا

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